Донецк, , 09:52 — REGNUM Украинские боевики за 20 минут дважды обстреляли Донецк, выпустив по городу 15 снарядов, а также выпустили 10 снарядов по населенному пункту Горловка. Об этом 1 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

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Отмечается, что обстрелы были зафиксированы с 08:30 до 08:50 мск в направлении Петровского района Донецка и населенного пункта Горловка. Всего украинские силовики выпустили 20 снарядов калибра 122 мм и пять снарядов калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов ВСУ пострадали 57 мирных жителей.

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