* Талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 09:51 — REGNUM США, Россия, Китай и Пакистан, члены «расширенной тройки», подчеркнули, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должны дистанцироваться от террористических группировок и решительно бороться с ними. 31 марта в Китае состоялось заседание «расширенной тройки», на котором государства-члены выразили обеспокоенность деятельностью террористических группировок в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Бойцы «Талибана» (запрещенная в РФ организация)

«Мы призываем талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действительно дистанцироваться от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Исламского движения Восточного Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических группировок и решительно бороться с ними, пока [Афганистан] не будет полностью очищен от них», — заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

Он также заявил, что Россия, США, Китай и Пакистан должны сотрудничать с Афганистаном в ликвидации террористических группировок.

Государственный департамент США заявил, что все члены «расширенной тройки» заинтересованы в том, чтобы убедить «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) выполнить свои обязательства, включая борьбу с терроризмом.

На заседании было объявлено, что террористические группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), «Джамаат-э-Ансаруллах» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Исламское движение Узбекистана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Исламское движение Восточного Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действуют в приграничных районах Афганистана и стремятся проникнуть в Среднюю Азию.

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