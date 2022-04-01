Белгород, 1 апреля 2022, 09:54 — REGNUM Жителей близлежащих к горящей нефтебазе жилых домов перевозят в безопасные места, сообщил 1 апреля мэр Белгорода Антон Иванов.
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Эвакуируют жителей семи многоэтажных домов по улицам Почтовая и Константина Заслонова. Городскими автобусами их перевозят в «Белгород-Арену».
В первом автобусе к спорткомплексу прибыли 19 человек, из них пятеро детей. Они смогут вернуться в свои дома, как только будет ликвидировано возгорание.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 апреля в результате авианалёта ВСУ загорелась нефтебаза.