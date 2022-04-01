Белгород, 1 апреля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Жителей близлежащих к горящей нефтебазе жилых домов перевозят в безопасные места, сообщил 1 апреля мэр Белгорода Антон Иванов.

Юлия Пёрышкина ИА REGNUM Пожар на нефтебазе в Белгороде

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Эвакуируют жителей семи многоэтажных домов по улицам Почтовая и Константина Заслонова. Городскими автобусами их перевозят в «Белгород-Арену».

"Автобусы взяли из оборотного резерва, сбоев в работе общественного транспорта не должно быть. Размещаем, готовим горячие напитки, сухпайки. Многие решили добираться на своём транспорте, кто-то — направился на время к родственникам, кто-то — в Белгород-Арену. Второй автобус ещё наполняется», — написал мэр в телеграм-канале.

В первом автобусе к спорткомплексу прибыли 19 человек, из них пятеро детей. Они смогут вернуться в свои дома, как только будет ликвидировано возгорание.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 апреля в результате авианалёта ВСУ загорелась нефтебаза.