Якутск, , 09:55 — REGNUM Слишком большое количество запросов на портале госуслуг Якутии стало причиной технических проблем. Сайт не справляется с потоком заявок на запись детей в первый класс, сообщило ЯСИА.

Первоклашки Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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Приём заявлений начался 1 апреля. Пока зарегистрированы 726 заявок. Сайт временно не функционирует, ведутся технические работы.

В 2021 году только в Якутске пошли в школу в первый раз около 6 тыс. детей. Всего по республике было более 16 тыс. первоклассников.

«В Якутии поставлена задача к 2024 году войти в число 15 лучших регионов России по качеству образования. Это позволит каждому юному жителю получить достойное образование, реализовать свой потенциал во благо родной республики и страны, быть конкурентоспособным во всех сферах деятельности», — отметил глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в 2021 году в школы Якутии пошли 148 тыс. детей.