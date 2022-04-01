Владивосток, , 09:49 — REGNUM Во Владивостоке 1 апреля сняли с самолёта, который готовился совершить рейс в Южно-Сахалинск, пьяного пассажира, устроившего скандал на борту, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Самолет Дарья Антонова © ИА REGNUM

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42-летний мужчина поднялся в самолёт в состоянии алкогольного опьянения. Он громко разговаривал с применением ненормативной лексики. На замечания экипажа не реагировал.

Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции задержали дебошира. Самолёт улетел без него.

Позже выяснилось, что мужчина уже неоднократно привлекался транспортными полицейскими за аналогичные правонарушения.

Как сообщало ИА REGNUM, супружеская пара, устроившая дебош в самолёте, прибывшем из Бишкека в Новосибирск, была задержана сотрудниками транспортной полиции в аэропорту.