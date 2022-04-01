Власти США снова призвали своих граждан покинуть Россию и Украину
Вашингтон, 1 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Гражданам США, находящимся на территории России или Украины, следует немедленно покинуть эти страны. Об этом глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил 31 марта на регулярном брифинге.
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Он отметил, что американское внешнеполитическое ведомство серьёзно относится к своей обязанности информировать граждан о возможных событиях, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность за пределами страны.
«Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», — подчеркнул Прайс.
Как сообщало ИА REGNUM, Госдепартамент в начале марта призывал американцев уехать из России. Тогда в Вашингтоне предупредили, что могут возникнуть ограничения по оказанию своим гражданам помощи.
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