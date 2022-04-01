1 апреля 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 10:22 — REGNUM Представленный в Госдуму России законопроект о признании соотечественниками всех, кто владеет русским языком, обсудили в соцсетях Грузии. Противников этой инициативы оказалось гораздо больше, чем сторонников.

Грузия и Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Так как я плохо учился в школе, попросил знатока русского языка перевести эту фразу: Я не знаю русского языка», — написал пользователь соцсетей О. Ч.

«Я тоже не знаю», — откликнулась Е. Е.

«Что вы написали? Немного корректнее», — усмехнулся О. Ч.

«А как правильно: я не владею русским языком или не говорю по-русски?» — поинтересовалась Н. М.

Государственная Дума РФ Duma.gov.ru

«То, что вы написали, для меня — китайский», — ответил О. Ч.

«А вы и китайский знаете?» — съязвила Н. М.

«Как русский», — пояснил О. Ч.

«Откровенно говоря, мне очень нравится русская литература. Очень интересная, богатая и разнообразная», — попыталась перевести дискуссию в другое русло Н. М.

«Так не пишите, а то в России сразу присвоят вам звание академика и гражданство, а потом доказывайте, что вы не путинистка», — так же язвительно заметила Т. Б.

«А кто тебя учил (русскому)? Галина Н.?» — поинтересовался А. Г.

«Ирина», — ответил О. Ч.

«Хорошо бы и нам принять такой закон для тех, кто владеет грузинским», — предложил З. К.

«Вообще, правильно. Кто выучил грузинский, все, кого я знаю, замечательные люди. Правда, достойно считать их соотечественниками», — поддержала Л. С.

«А если я не согласна, все равно признают?» — задумалась Т. Х.

Русский язык Mirmam.info

«Значит, я фактически уже гражданка России», — с иронией заключила К. К.

«Сколько языков знаешь, столько раз ты человек. Чехов говорил», — попыталась урезонить остальных участников дискуссии Н. М. Однако они остались на волне иронии и сарказма.

«Пойду принимать гражданство России», — язвительно заметила Т. К.

Интересно, что большинство участников этой дискуссии, развернувшейся в соцсетях, относится еще к тому поколению граждан Грузии, которые изучали русский язык в советских школах. Поэтому их замечания о незнании русского языка, скорее, попытка выразить свое негативное отношение к России. Что касается молодого поколения, большинство нынешних юношей и девушек в Грузии русского языка действительно не знают. Он давно уже не является обязательным в грузинских школах, где в качестве основного иностранного языка изучают английский. А в русских школах, которых остались считанные единицы, обучают русскому языку по составленным минобразования Грузии программам.