Денвер, США, 1 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. «Колорадо Эвеланш» одержал победу над «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:2.

DalStars9 Валерий Ничушкин

В составе «Колорадо» шайбы забросили нападающие Алекс Ньюхук, Даррен Хельм, Микко Рантанен и Андре Бураковски. Российский форвард Валерий Ничушкин отдал одну результативную передачу.

В составе «Сан-Хосе» точными бросками отметились форвард Тимо Майер и защитник Брент Бёрнс. Российские нападающий Александр Барабанов отдал один голевой пас.

На сегодняшний день «Колорадо» занимает первое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 102 очка. «Сан-Хосе» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 66 очками.

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