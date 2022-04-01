Токио, 1 апреля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. В сеть выложили трейлер будущей игры Nintendo Switch Sports, релиз которой состоится на портативной консоли Switch. Ролик был опубликован 1 апреля на YouTube-канале компании.

Nintendo Switch

Nintendo анонсировала новую спортивную игру 9 февраля 2022 года в рамках онлайн-трансляции Nintendo Direct. Помимо других спортивных симуляторов в ней вернутся ещё три дисциплины из оригинальной Wii Sports: теннис, боулинг и чамбара (игра с мечами). Кроме того, в Nintendo Switch Sports также появятся футбол, бадминтон и волейбол.

Напомним, релиз игры Wii Sports в жанре спортивного симулятора состоялся 19 ноября 2016 года на консоли Wii. В 2007 году она была удостоена премии BAFTA в шести номинациях.