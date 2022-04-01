Москва, 1 апреля 2022, 09:47 — REGNUM Россия сэкономит миллионы евро благодаря выходу из Совета Европы, сообщил 1 апреля директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец.
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Кобринец рассказал, что после выхода из Совета Европы Российская Федерация сэкономит порядка 34 млн евро. Дипломат также отметил враждебность ЕС к нашей стране.
«Евросоюз в последнее время крайне враждебен в отношении нашей страны. Такое не забудется», — цитирует его слова РИА Новости.