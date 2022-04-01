Переславль-Залесский, Ярославская область, , 09:43 — REGNUM Первый Апелляционный суд общей юрисдикции оставил в силе генеральный план города Переславля-Залесского Ярославской области. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Решение вынесено 31 марта 2022 года и вступило в законную силу сразу после оглашения.

Генеральный план объединённого городского округа Переславля-Залесского был утвержден депутатами городской Думы 24 декабря 2020 года. Процедура его разработки и утверждения сопровождалась чередой скандалов и прокурорских проверок. В конце 2020 и в течение 2021 годов из администрации Переславля уволились все ответственные за подготовку генплана чиновники. Работы по подготовке проекта генерального плана Переславля до сих пор не оплачены, компания-разработчик пытается взыскать деньги через суд.

В Ярославский областной суд с исками об отмене генерального плана в целом и в части обратились как защитники берегов Плещеева озера от застройки, так и собственники земельных участков. Последние в своем иске требовали отменить нанесённые на карту генплана границы зон лугопарков — зон регулирования застройки. В свою очередь МОО «Родина Александра Невского», защищающая историко-культурные и природные ландшафты вокруг Плещеева озера, пыталось оспорить генплан в целом и в части незаконного перевода земель ООПТ в земли поселений и незаконного зонирования под дачное строительство побережья озера.

Ярославский областной суд в октябре 2021 года принял решение о законности решения Переславской городской думы об утверждении генплана. Все истцы подали апелляционные жалобы, которые Первый Апелляционный суд в Москве оставил без удовлетворения, а решение Ярославского областного суда без изменения. Решение оглашено 31 марта 2022 года и вступило в законную силу. Однако МОО «Родина Александра Невского» намерено продолжить борьбу.

«Формально генплан городского округа учитывает охранные нормы по побережью Плещеева озера, но при этом предполагает их прямое нарушение в виде жилой застройки, что касается и федеральной особо охраняемой природной территории нацпарка. Выявлены, документально установлены факты нарушения процедуры принятия генплана — поэтому будет продолжена работа по восстановлению законных прав через суд и обращения в надзорные органы,» — так прокомментировал решение Апелляционного суда координатор МОО «Родина Александра Невского» Евгений Архипов.

Отметим, что в настоящий момент не утверждены Правила землепользования и застройки городского округа Переславля-Залесского. Этот документ должен основываться на генплане, администрация обещает разработать и утвердить ПЗЗ уже второй год.

Читайте ранее в этом сюжете: Ярославский областной суд оставил в силе генплан Переславля-Залесского