Ханты-Мансийск, , 09:43 — REGNUM В Югре материально поддержат студенческие семьи с детьми. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы ХМАО.

Семья © Андреас Кольменарес (wawawiwa)

Для семей, воспитывающих детей, в которых единственный родитель или оба родителя являются студентами очной формы обучения по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в Югре установлена компенсация затрат по родительской плате за присмотр и уход за детьми в организациях дошкольного образования, а также компенсация части расходов по договорам найма (поднайма) жилых помещений в размере, не превышающем 10 000 рублей в месяц.

«Семьи студентов-очников, неважно, оба родителя учатся или один, если у них есть дети, то они могут получать компенсацию за посещение детского сада, компенсацию за аренду жилья до 10 тысяч рублей», — прокомментировал нововведение председатель думы Югры Борис Хохряков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению думы ХМАО семьям с детьми-инвалидами будут оплачивать проезд ребёнка в образовательное учреждение и обратно, если школа находится за пределами населённого пункта.

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