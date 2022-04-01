Улан-Удэ, 1 апреля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Бурятии на тушение лесных пожаров в 2022 году выделено 200 млн рублей, что в четыре раза превышает прошлогодние показатели. Финансирование мер по охране лесов увеличено вдвое — до 761,4 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

92.mchs.gov.ru Лесной пожар

Благодаря этому, по словам главы республики Алексея Цыденова, в регионе обновлён и увеличен парк специализированной техники. Увеличение финансирование накладывает также дополнительную ответственность.

«Теперь сказать, что нам денег не хватило — такого аргумента уже не будет», — отметил он.

Отмечается также, что всего за три года в республике поступило более 150 единиц лесопожарной техники. Увеличивается также число десантников-пожарных и парашютистов-пожарных.