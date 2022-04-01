Владивосток, 1 апреля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Громкое уголовное дело по факту похищения жителей Владивостока в Таиланде и ряда других преступлений подходит к логическому завершению — второму фигуранту предъявлено обвинение. Первый соучастник преступлений был осуждён ещё в марте 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

СУ СКР по Костромской области Суд

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Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении Александра Новичкова, обвиняемого в похищение человека, вымогательстве, убийстве, изнасиловании.

Установлено, что в марте 2014 года подельник Новичкова Андрей Забелин на острове Пхукет в Таиланде похитил своего знакомого с целью вымогательства у него 100 тыс. долларов США. Потерпевший знал обвиняемого, поэтому легко согласился на приглашение посмотреть виллу, предназначенную для сдачи. На вилле его ждал Новичков, который помог надеть на потерпевшего наручники и цепь. Позже аналогичным способом была похищена подруга мужчины, её также привезли на виллу, где сковали наручниками и пристегнули цепью к кровати.

Преступники заставили мужчину перевести на счёт подруги свыше 100 тыс. рублей, которые впоследствии она сняла и им отдала. В один из дней Новичков, подавляя волю потерпевшего, несколько раз ударил его по голове и от полученных травм он скончался. Его тело спрятали в джунглях.

Кроме того, девушка подверглась сексуальному насилию со стороны обвиняемого. Её в течение нескольких дней удерживали и возили по отелям. Затем оставили в одном из них и скрылись.

На Пхукете тело потерпевшего обнаружили местные правоохранительные органы и направили в Россию, где в рамках расследования уголовного дела проведено несколько судебных экспертиз, в том числе судебно-геномная экспертиза.

В настоящее время по уголовному делу выполнены все необходимые следственные действия и фигуранту предъявлено окончательное обвинение.

Истоки этого преступления уходят в 2014 год, когда с заявлением о похищении брата обратилась в полицию жительница Владивостока. Благодаря грамотной работе следователей Следственного комитета лица, причастные к преступлению, были установлены. Забелин предстал перед судом в июне 2018 года, а в марте 2021 года он был признан виновным и ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы. Новичков скрылся от следствия и объявлен в федеральный и международный розыск. Он был задержан сотрудниками полиции в съемной квартире в Пензе в марте 2021 года и доставлен во Владивосток.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вынесен приговор по очередному уголовному делу о похищении человека.