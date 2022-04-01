Белгород, 1 апреля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. На АЗС Белгорода после пожара на нефтебазе 1 апреля начали выстраиваться очереди за бензином. Губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале подчеркнул, что все поставщики топлива работают в штатном режиме, а запасов топлива хватит на две недели.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бензин

По данным главы региона, у всех поставщиков имеются собственные ёмкости, базы и собственные источники поставки. Поэтому на всех заправках области бензин в наличии, его запаса хватит на 15−18 дней.

«В регионе у компании Роснефть две нефтебазы: в Белгороде и Губкине. В данный момент Роснефть перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учётом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от пяти до 13 дней. Проблемы с топливом в области нет и не будет», — подчеркнул губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар на нефтебазе произошёл утром 1 апреля, власти назвали причиной авианалёт ВС Украины.