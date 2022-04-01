Казань, , 09:52 — REGNUM Татария, имея развитую промышленность и сельское хозяйство, готова сотрудничать по этим направлениям со странами Западной Африки. Об этом заявил глава РТ Рустам Минниханов во время встречи с президентом Сенегала Маки Саллом.

Глава Татарии Рустам Минниханов с президентом Сенегала Маки Саллом T.me/rustamminnikhanov

«Для нас очень важно найти хороших надежных партнеров, в нашем регионе развита промышленность и сельское хозяйство, мы готовы работать в этих направлениях. В свою очередь в Сенегале созданы благоприятные условия для инвесторов и это хороший хаб, чтобы двигаться дальше в другие страны Западной Африки», — отметил Минниханов.

Стороны обсудили планы по дальнейшему развитию. За последние два года товарооборот между Татарией и Сенегалом держится на уровне $2 млн. Главы республик сошлись во мнении, что этот показатель крайне низкий и имеется потенциал к росту.

«Наши предприятия будут выстраивать контакты для продвижения продукции Татарстана на рынок Западной Африки», — поделился Рустам Минниханов итогами встречи в своем телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, глава РТ Рустам Минниханов во время рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с руководством туристической компании Al Rais.

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