Белгород, , 09:40 — REGNUM В «Белгород-Арене» разместили 19 жителей, эвакуированных из района пожара на нефтебазе, об этом сообщил в соцсетях мэр Белгорода Антон Иванов.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Белгород-Арене» встретили первый автобус с жителями — 19 человек, из них — 5 детей. Размещаем, готовим горячие напитки, сухпайки», — написал мэр.

Он добавил, что в настоящее время наполняется второй автобус для эвакуации жителей. При этом многие решили воспользоваться личным транспортом.

«Как только МЧС потушит пожар — все смогут вернуться в свои дома», — заверил Иванов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 апреля на нефтебазе в Белгороде произошёл крупный пожар. По заявлению губернатора, причиной стал авиаудар с двух вертолётов ВСУ, зашедших на территорию России на низкой высоте.

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