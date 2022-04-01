Донецк, 1 апреля 2022, 09:40 — REGNUM За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов ВСУ пострадали 57 мирных жителей, сообщает 1 апреля штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на минздрав республики.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.