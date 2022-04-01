Донецк, 1 апреля, 2022, 09:40 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Донецкой Народной Республике из-за обстрелов ВСУ пострадали 57 мирных жителей, сообщает 1 апреля штаб территориальной обороны ДНР со ссылкой на минздрав республики.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«За минувшие сутки, с 09:00 31 марта до 09:00 1 апреля, в результате обстрелов ВФУ (вооруженных формирований Украины) территории Донецкой народной республики… ранения различной степени тяжести получили 57 мирных жителей», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России ВладимирПутин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.