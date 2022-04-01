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В Мариуполе уничтожена Tesla одного из лидеров «Азова»*
*запрещённая в России организация
Донецк,
1 апреля 2022, 09:39 — REGNUM Электромобиль Tesla, принадлежавшая одному из руководителей националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уничтожена в Мариуполе. Об этом 1 апреля сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.
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В НМ ДНР рассказали, что транспортное средство принадлежало заместителю командира националистического батальона. Электромобиль уничтожили сами боевики при отступлении из городских кварталов. Также ими уничтожен двухэтажный дом, во дворе которого стояла Tesla.
В милиции обратили внимание, что пожертвования, которые собирают националисты по всему миру, идут на дорогие игрушки главарям нацбатов.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.