* запрещённая в России организация

Донецк, 1 апреля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Электромобиль Tesla, принадлежавшая одному из руководителей националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), уничтожена в Мариуполе. Об этом 1 апреля сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Tesla

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В НМ ДНР рассказали, что транспортное средство принадлежало заместителю командира националистического батальона. Электромобиль уничтожили сами боевики при отступлении из городских кварталов. Также ими уничтожен двухэтажный дом, во дворе которого стояла Tesla.

В милиции обратили внимание, что пожертвования, которые собирают националисты по всему миру, идут на дорогие игрушки главарям нацбатов.