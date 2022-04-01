Чита, , 09:38 — REGNUM Министерство культуры Забайкальского края подвело итоги конкурса проектов некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области культуры и искусства. Средства на реализацию своих творческих идей получат шесть победителей.

«В этом году среди проектов, заявленных на участие в конкурсе, комиссия выбрала самые актуальные, направленные на решение важных проблем для жителей региона в рамках Года культурного наследия народов России», — отметили в министерстве культуры Забайкалья.

Государственная поддержка поможет Забайкальскому центру развития музейного дела организовать проект по реставрации картин муниципальных музеев «Наследие в красках». Попечительский совет Забайкальского краевого училища искусств проведет IV краевую творческую школу руководителей оркестров и ансамблей русских народных инструментов, Нерчинская районная общественная организация поддержки гражданских инициатив «Развитие» — фестиваль «Казачий разгуляй».

Забайкальское отделение Союза женщин России благодаря гранту Минкультуры региона организует краевой открытый детско-юношеский вокальный конкурс «Музыкальный дождик — 2022». Агинское библиотечное общество создаст студию общения на бурятском языке «Бэлиг» («Знание») для дошкольников и учащихся младших классов. Региональное отделение Союза художников России в рамках проекта «Моё Забайкалье» выпустит каталог картин забайкальских художников.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам заявочной кампании Фонда президентских грантов-2022 оказалось, что забайкальские НКО подали 99 заявок. По этому показателю регион занял второе место в Дальневосточном федеральном округе.

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