Москва, , 09:37 — REGNUM В Москве по программе реновации на местах демонтированных старых пятиэтажек строят 22 новых дома, сообщили в Стройкомплексе.

Новостройка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Всего с начала реализации программы реновации в столице снесено 85 старых жилых домов.

В настоящее время в Москве 162 новостройки площадью 2,7 млн кв. метров и более 220 жилых дома проектируются. В 2022–2023 гг. планируется построить по 1,2 млн кв метров жилья по реновации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве на месте демонтированных старых пятиэтажек планируется построить более 570 тыс. кв. метров нового жилья.

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