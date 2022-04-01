Москва, , 09:42 — REGNUM Подростки, прибывшие в Россию с Донбасса, смогут учиться в учебных заведениях Следственного Комитета России. Проработать вопрос их приёма в ходе оперативного совещания по вопросам организации работы территориальных следственных органов в условиях проведения специальной военной операции по защите Донбасса, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

В пресс-службе ведомства сообщили, что председатель СК России отдельно осветил тему защиты и обеспечения прав детей-сирот, прибывших из Донбасса.

«Управлению воспитательной работы, а также всем образовательным учреждениям СК России во взаимодействии с руководителями региональных следственных управлений Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о принятии детей на обучение в ведомственные образовательные организации», — уточнили в пресс-службе.

Читайте также: В Ростовской области учёбу продолжили 2662 школьника из Донбасса

Как сообщало ИА REGNUM, в частности, в школы Ростовской области зачислены 2662 школьников, эвакуированных из Донбасса. Ещё около 300 детей из Донбасса продолжат учёбу в Липецкой области.

Ранее по теме: В Липецкой области дети из Донбасса пойдут в школы с 28 февраля