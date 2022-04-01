Казань, , 09:35 — REGNUM На федеральных дорогах четырёх регионов Поволжья устраняют дефекты дорожного полотна. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Дорога Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

По данным ведомства, дорожники привели в порядок более 8 403 кв. метров покрытия федеральных дорог в границах четырёх регионов — Татарии, Чувашии, Марий Эл и Ульяновской области. Работы ведутся с применением холодного, горячего и литого асфальтобетона.

В частности, в Татарии при ликвидации повреждений использовали 510 тонн асфальтобетона. В управлении отмечают, что на трассе М-7 «Волга» и подъезде к Кирову ликвидированы повреждения на площади почти 3,4 тыс. кв. метров, на дороге А-295 Йошкар-Ола — Зеленодольск устранили дефекты на площади 1053 кв. метра, на трассах Р-239 Казань — Оренбург и Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск привели в нормативное состояние 185 кв. метров покрытия.

В Чувашии на устранение дефектов покрытия на площади 2,2 тыс. кв. метров использовали 240 тонн материалов. Работы шли в основном на трассе М-7.

В Марий Эл в нормативное состояние привели более 850 кв. метров покрытия на трассе Р-176 «Вятка», 167 кв. метров на дороге Р-177 «Поветлужье» и других участках. Для заделки повреждений использовано 132 тонны материалов.

В Ульяновской области работы шли на четырёх дорогах (Р-178 Саранск — Сурское — Ульяновск, на подъездах к Ульяновску и Самаре), в результате обновлено покрытие на площади 500 кв. метров, для чего использовано 60 тонн материалов.

В ведомстве поясняют, что основной причиной появления дефектов дорожного покрытия является высокая интенсивность движения и перепады температур. Чаще всего это происходит на изношенных участках трасс.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Ульяновской области в 2022 году работы по устройству защитных и слоёв износа запланированы на участках общей протяжённостью более 30 км. Работы будут идти на трассе Р-178 и подъезде к Ульяновску от трассы М-5 «Урал».

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