Иркутск, , 09:34 — REGNUM Власти Иркутской области отчитались о подготовке к пожароопасному сезону северных территорий региона: Катангского, Киренского и Мамско-Чуйского районов. Об этом 1 апреля информирует телеграм-канал властей Приангарья.

Горящий лес Aviales.ru

«Анализ ситуации с лесными пожарами за последние пять лет показал, что наиболее тяжелая обстановка и наиболее сложное управление тушением приходится на северные и северо-восточные территории области. Поэтому было принято решение о создании новых авиаотделений в Ербогачене, Преображенке, Бодайбо и Маме. Отделения полностью готовы к пожароопасному сезону», — пояснил первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.

Новые авиаотделения будут контролировать лесопожарную обстановку на площади 25,5 млн га. В целом по области зона применения авиационных сил и средств увеличена на 34% — с 40,1 млн га до 53,5 млн га.

На охрану лесов от пожаров в регионе в этом году финансирование на 39% больше, чем в прошлом — 1 млрд 680 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области в 2022 году благодаря федеральному проекту «Сохранение лесов» и нацпроекту «Экология» запланировано осуществить лесовосстановление и лесоразведение на площади 134,5 тыс. га.

Читайте также: «Важнейшее достояние»: нацпроект помогает Приангарью восстанавливать лес