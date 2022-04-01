Сеул, 1 апреля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. В феврале 2022 года объём средств, потраченных в Южной Корее на онлайн шопинг, увеличился на 13,7%, до 15,4 трлн вон (~$12,6 млрд). Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

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По их словам, показатель выше 15 трлн вон (~$13,2 млрд) продолжает держаться на протяжении трёх месяцев подряд.

Известно, что продажи продуктов в Южной Корее выросли на 13,3%, бытовой электроники и устройств связи — на 12,4%, товаров для дома — на 8,9%. Объём транзакций в сфере общественного питания выросли на 98%, а в сфере транспортных услуг и туризма — на 35,6%.

76,4% транзакций пришлись на мобильные устройства, что на 4,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты отмечают, что рост показателей обусловлен нормами социального дистанцирования, сохраняющимися в условиях пандемии коронавируса.