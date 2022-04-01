Тирасполь, , 09:32 — REGNUM В ходе 609 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 107 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Коронавирус Permkrai.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 111 998 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 108 927 человек, в том числе за последние сутки — 148.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2173 смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток было четыре таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 698 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 128 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 120 человек. За это время среди пациентов с COVID-19 зарегистрировали два случая смерти.