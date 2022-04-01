Красноярск, , 09:32 — REGNUM В Красноярском крае ветеранам Великой Отечественной войны начали перечислять праздничные выплаты к 9 Мая. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 апреля в региональном министерстве социальной политики.

День Победы! Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что выплаты, приуроченные к празднованию 77-й годовщины Победы, получат более 106 тысяч жителей региона. Инвалидам и участникам Великой Отечественной войны перечислят по 50 тысяч рублей, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей – по 10 тысяч рублей. Жители блокадного Ленинграда, труженики тыла и вдовы инвалидов и участников войны получат единовременную выплату в 1,7 тысячи рублей. Детям погибших защитников Отечества и гражданам, пережившим войну в несовершеннолетнем возрасте, выплатят по 1 тысяче рублей.

По информации министерства, праздничные выплаты будут произведены до 15 апреля в беззаявительном порядке.

Напомним, в Красноярском крае на сегодняшний день проживают 265 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, около 6 тысяч тружеников тыла, 196 бывших узников концлагерей, 182 жителя блокадного Ленинграда.

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