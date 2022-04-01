Париж, 1 апреля 2022, 09:32 — REGNUM Актёр Жерар Депардье объявил, что все доходы от его трёх концертов, запланированных на начало апреля, пойдут жителям Украины, передает BFM TV.
Актёр должен выступить с 1 по 3 апреля в Париже.
«Все доходы от трех концертов, которые я даю в Театре Елисейских полей, пойдут на помощь украинским гражданам», — заявил Жерар Депардье.
Напомним, знаменитый французский актер Жерар Депардье, имеющий французское и российское гражданство, получил российский паспорт в январе 2013 года на фоне несогласия с налоговой политикой президента Франсуа Олланда.