Москва, , 09:31 — REGNUM Бронетехнику, которая была захвачена российскими военными у киевских боевиков под Черниговом в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины, показало 1 марта Минобороны РФ.

Т-64БВ в Киеве VoidWanderer

На выложенных кадрах запечатлены два брошенных украинскими военными танка Т-64, находящиеся в исправном состоянии и имеющие полный боекомплект, которые, как отметили в российском оборонном ведомстве, в скором времени будут задействованы в боевых действиях.

При этом брошенные киевскими боевиками бронемашины, в отличие от базовых танков, имеют ночные тепловизионные прицелы и оснащены средствами связи и навигации образца НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан заявил, что переговоры президентов Франции и России Эммануэля Макрона и Владимира Путина должны продолжаться.

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