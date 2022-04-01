Усть-Кут, Иркутская область, , 09:30 — REGNUM В Усть-Куте (Иркутская область) по подозрению в мошенничестве задержан лже-полицейский — 31-летний житель Оренбургской области, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления. Подробности 1 апреля сообщает территориальное ГУ МВД РФ.

Сотрудники полиции Василий Иванов © ИА REGNUM

Чтобы войти в доверие к потенциальным жертвам подозреваемый представлялся сотрудником правоохранительных органов, а затем под различными предлогами похищал денежные средства. Жертвами афериста становились как физические лица, так и юридические лица по всей России.

По данному факту следователями Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Приангарье осудили нескольких членов вооружённой банды, которые с января по июнь 2019 года совершили ряд преступлений против личности и собственности граждан.

Читайте также: В Иркутске осуждены члены вооружённой банды