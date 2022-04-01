Луганск, 1 апреля 2022, 09:30 — REGNUM Украинские боевики бьют по гуманитарным колоннам с мирными жителями, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его словам, на этих колоннах вывешивали белые флажки, чтобы обозначить, что это эвакуация, но украинским националистам «абсолютно без разницы».
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Он также отметил, что украинские войска терпят огромные потери.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.