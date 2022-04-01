Луганск, , 09:30 — REGNUM Украинские боевики бьют по гуманитарным колоннам с мирными жителями, заявил представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Мы эвакуируем граждан, в том числе с маленькими детьми, под обстрелами, на свой страх и риск. Представители СМИ, которые освещают эти события… сами на своих машинах также по одному-два человека вывозят. Потому что очень опасно вывозить большое количество людей, потому что украинские националисты целятся именно по гуманитарным колоннам», — цитирует его RT.

По его словам, на этих колоннах вывешивали белые флажки, чтобы обозначить, что это эвакуация, но украинским националистам «абсолютно без разницы».

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Он также отметил, что украинские войска терпят огромные потери.

«Вчера был нанесён существенный урон, разрушена нефтебаза в Лисичанске, вооружённые формирования Украины испытывают нехватку ГСМ», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.