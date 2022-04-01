Донецк, 1 апреля, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины нанесли артиллерийский удар по Петровскому району Донецка. Об этом 1 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 9:05 с украинских позиций в Красногоровке был открыт огонь по Петровскому району Донецка. Было выпущено семь снарядов калибром 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, из Мариуполя за последние сутки в пункт оказания помощи населению (ПОПН) «Безыменное» эвакуировали 567 человек.