Ханты-Мансийск, , 09:28 — REGNUM В Югре семьям с детьми-инвалидами будут оплачивать дорогу ребёнка в образовательное учреждение и обратно, если школа находится за пределами населённого пункта. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы ХМАО.

Школьные автобусы Администрация правительства Кемеровской области

В основном данная мера поддержки коснётся сельских школьников, которые вынуждены посещать школу в другом селе или посёлке. Компенсация стоимости проезда будет производиться по предельным максимальным тарифам на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам в границах Югры, установленных Региональной службой по тарифам, уточняют в думе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре семьям, имеющим доход на каждого члена семьи не выше прожиточного минимума, а также семьям с детьми-инвалидами положена единовременная выплата в размере пяти тысяч рублей.

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