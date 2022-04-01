Самара, , 09:29 — REGNUM 134 стационарных и 54 передвижных систем фото‑ и видеофиксации намерены закупить в текущем году в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Камеры на дорогах

Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

Отмечается, что специалисты также предложили приобрести хроматограф для оперативного выявления психоактивных веществ, а также открыть 19 новых центров по профилактике детского травматизма на дорогах при образовательных учреждениях. В регионе будут продолжены информационные кампании по профилактике дорожных происшествий.

Сообщается, что за два месяца в Самарской области было зарегистрировано 330 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года фиксируется снижение как числа ДТП, так пострадавших и погибших в них.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области прошли широкомасштабные рейды ГИБДД.