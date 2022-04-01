Самара, 1 апреля 2022, 09:29 — REGNUM 134 стационарных и 54 передвижных систем фото‑ и видеофиксации намерены закупить в текущем году в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.
Отмечается, что специалисты также предложили приобрести хроматограф для оперативного выявления психоактивных веществ, а также открыть 19 новых центров по профилактике детского травматизма на дорогах при образовательных учреждениях. В регионе будут продолжены информационные кампании по профилактике дорожных происшествий.
Сообщается, что за два месяца в Самарской области было зарегистрировано 330 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года фиксируется снижение как числа ДТП, так пострадавших и погибших в них.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области прошли широкомасштабные рейды ГИБДД.