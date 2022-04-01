Донецк, 1 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Из Мариуполя за последние сутки в пункт оказания помощи населению (ПОПН) «Безыменное» эвакуировали 567 человек. Об этом 1 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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В штабе рассказали, что с 8:00 31 марта до 8:00 1 апреля пункт, развёрнутый МЧС ДНР, принял 567 человек, в том числе 118 детей. Всего в ПОПН «Безыменное» эвакуировано 10 232 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате украинских обстрелов за сутки ранения получили 57 мирных жителей.