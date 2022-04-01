Душанбе, , 09:25 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил с поздравительным посланием по случаю наступления священного месяца Рамазан, сообщает «Азия Плюс».

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон Хадамоти матбуоти Президенти Тоҷикистон

В своем послании Рахмон отметил, что «мы уже сегодня должны думать о том, что необходимо принять все меры для того, чтобы наши дети и члены наших семей, да и вообще все жители страны не сталкивались с какими-либо трудностями и не страдали от дефицита продовольствия или роста цен на него, особенно в предстоящий осенне-зимний период».

Президент Таджикистана упомянул «о нестабильной ситуации в некоторых регионах и странах планеты».

«Сложившаяся ситуация оказывает серьезное влияние на экономическую и социальную ситуацию практически во всех государствах мира, в том числе, и в нашем Таджикистане», — отметил Рахмон.

Он подчеркнул, что «этот год будет самым трудным и тяжелым для человечества во всех отношениях и, прежде всего, в плане обеспечения продовольственной безопасности».

«В таких условиях нам, как никогда необходимо быть сплоченными, поддерживать друг друга в трудную минуту, не впадать в панику, быть бережливыми, бдительными, отстаивать гуманные и объединяющие ценности нашей национальной культуры и религии в интересах спокойствия общества и стабильности дорогого Отечества, целенаправленно использовать их», — сказал президент.