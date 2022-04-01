Тбилиси, , 09:24 — REGNUM Тбилиси, Баку, Анкара и Нур-Султан подписали декларацию «О Транскаспийском коридоре Восток-Запад». Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики Грузии.

Шелковый путь Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, стороны отметили важную роль транзита между Грузией, Азербайджаном, Турцией и Казахстаном. Они договорились укреплять сотрудничество в этом направлении.

«В документе также отмечена важная роль железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) в развитии конкурентоспособного транспорта между Европой и Азией, и внимание было уделено важности завершения строительных работ для улучшения пропускной способности железнодорожной линии», — говорится в сообщении.

Также в декларции говорится о необходимости инвестиций в инфраструктуру маршрута, чтобы повысить качество транспортных операций.

Стоит отметить, что Транскаспийский коридор является частью проекта «Новый шёлковый путь». Он соединяет Китай с Турцией.