Благовещенск, 1 апреля 2022, 09:30 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Амурской области планирует издать распоряжение, по которому детские лагеря смогут работать со 100-процентной загруженностью. Соответствующее решение обсуждается с правительством региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе ведомства.
Читайте также: В Приамурье возник ажиотажный спрос на путёвки в детские лагеря
В Приамурье будут работать этим летом 12 детских загородных оздоровительных учреждений и 267 пришкольных. Кроме того, откроют три палаточных лагеря. Путёвка на детский отдых в Амурской области стоит в среднем 34 тыс. рублей. В регионе работает туристический кешбэк. Помимо этого, четверть стоимости путёвки будет компенсирована на средства из бюджета области, также государство оплатит 75% затрат на питание.
Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых детских лагерях Амурской области уже раскупили все путёвки. На повышение спроса повлияли кешбэк и успешная оздоровительная кампания в 2021 году.