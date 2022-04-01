Благовещенск, , 09:30 — REGNUM Управление Роспотребнадзора по Амурской области планирует издать распоряжение, по которому детские лагеря смогут работать со 100-процентной загруженностью. Соответствующее решение обсуждается с правительством региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 1 апреля в пресс-службе ведомства.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

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В Приамурье будут работать этим летом 12 детских загородных оздоровительных учреждений и 267 пришкольных. Кроме того, откроют три палаточных лагеря. Путёвка на детский отдых в Амурской области стоит в среднем 34 тыс. рублей. В регионе работает туристический кешбэк. Помимо этого, четверть стоимости путёвки будет компенсирована на средства из бюджета области, также государство оплатит 75% затрат на питание.

«Главное – обеспечить максимальную занятость амурских детей, чтобы как можно большее количество ребят находилось под присмотром взрослых в период летних каникул. При этом стоит обратить внимание не только на досуговую форму занятости, но и полезный, познавательный отдых. В приоритете – воспитание подрастающего поколения, оно не должно носить формальный характер», — подчеркнула зампред регионального правительства – министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Как сообщало ИА REGNUM, в некоторых детских лагерях Амурской области уже раскупили все путёвки. На повышение спроса повлияли кешбэк и успешная оздоровительная кампания в 2021 году.