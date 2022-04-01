Магадан, 1 апреля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В Хасынском районе осуждена жительница посёлка Стекольный за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двоих человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Авария

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В июле 2021 года фигурантка, находясь за рулём автомобиля, превысила скорость на автодороге Якутск — Магадан, выехала на полосу встречного движения и столкнулась с другим авто.

В результате ДТП пассажир, который находился с ней в машине, и водитель встречного автомобиля скончались на месте.

Суд назначил обвиняемой наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Поскольку у осужденной есть малолетний ребёнок, отбывание наказания отсрочено до достижения им возраста 14 лет.

В счет компенсации морального вреда и возмещения причиненного ущерба в пользу потерпевшей взыскан ущерб в 900 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДТП на трассе в Челябинской области погибли два человека.