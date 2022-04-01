Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. На дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области с начала 2022 года произошло 128 ДТП из-за выезда водителей на полосу встречного движения, в результате чего погибли 35 человек. Об этом 1 апреля сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба управления Госавтоинспекции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти ДТП из-за выезда на встречную полосу.

Кроме того, в таких ДТП пострадали 214 человек, в том числе 20 детей.

«Водители зачастую выезжает на полосу, предназначенную для встречного движения, чтобы совершить обгон другого транспортного средства, объехать препятствие или выполнить разворот. Такие маневры небезопасны и увеличивают риск ДТП», — подчеркнули в управлении.

В Госавтоинспекции напомнили, что за выезд в нарушение требований ПДД РФ на полосу встречного движения предусмотрена административная ответственность в виде лишения права управления транспортным средством сроком до полугода или штрафа в размере 5 тыс. рублей. Помимо этого, если нарушитель уже был лишен водительских прав, за повторное превышение скорости движения или повторный выезд на полосу встречного движения, ему грозит уголовная ответственность.