Нью-Йорк, США, , 09:19 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:2.

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В составе «Айлендерс» шайбы забросили Себастьян Ахо, Эмиль Бемстрём, Кайл Палмьери, Мэтью Барзал и Райан Пулок. Российский вратарь Семён Варламов отразил 30 из 32 бросков по своим воротам.

В составе «Виннипега» точными бросками отметились форварды Эмиль Бемстрём и Джастин Дэнфорт. Российские игроки Владислав Гавриков и Егор Чинахов отдали по одной результативной передаче.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимают девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 69 очков. «Коламбус» идёт на 10-м месте в Восточной конференции с 69 очками.

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