Луганск, 1 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Украинские боевики четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом 1 апреля сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы четыре обстрела по трем населенным пунктам», — сообщили в представительстве.

Отмечается, что в результате обстрелов повреждены жилые дома в Золотом-5, поселке городского типа Донецкий и поселке Голубовское.