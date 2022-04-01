Москва, 1 апреля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. О героических действиях старшего прапорщика Андрея Пушилина в ходе спецоперации Вооруженных сил России по денацификации Украины сообщили 1 апреля в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

Отмечается, что старший прапорщик в ходе спецоперации занимался организацией бесперебойной связи, когда на позиции обеспечиваемого им связью батальона напали украинские нацисты, что сопровождалось массированным минометным и артиллерийским огнем.

Также указывается, что после нового залпа ВСУ, антенна спутниковой связи на аппаратной машине получила повреждения и из-за этого произошло нарушение связи.

«Понимая, что это фактически лишает группу четкого и координированного управления, прапорщик Пушилин лично, невзирая на атаки противника, оперативно устранил все повреждения и заново настроил станцию спутниковой связи», — говорится в сообщении.

Кроме того, уточняется, что после этого вышестоящий штаб получил сведения о местонахождении украинских нацистов, что поспособствовало уничтожению семи единиц бронетехники противника и свыше 100 человек живой силы.

«Самоотверженные действия прапорщика Андрея Пушилина позволили восстановить управление батальонно-тактической группой, обеспечить устойчивую связь с командованием группировки и лишить противника сил для наступления, что привело к последующему контрнаступлению российских войск», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые силы Украины совершили обстрел Донецка и Горловки.

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