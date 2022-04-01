Белгород, 1 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заверил жителей, что проблем с автомобильным топливом в регионе из-за пожара на нефтебазе не будет. Об этом он написал в телеграм-канале 1 апреля.

76.mchs.gov.ru Пожар

«Вижу очереди на АЗС, поэтому ещё раз уточняю информацию для белгородцев. В регионе у компании «Роснефть» две нефтебазы: в Белгороде и Губкине. В данный момент «Роснефть» перераспределяет запасы из базы в Губкине по области. С учётом перераспределения им хватит запасов на все заправки для работы на срок от 5 до 13 дней», — уточнил Гладков.

Он добавил, что другие поставщики работают в штатном режиме, бензин есть в наличии на всех заправках, общий его запас в регионе — на 15−18 дней.

«Проблемы с топливом в области нет и не будет», — написал Гладков.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 1 апреля пожар произошёл на нефтебазе в Белгороде. Как ранее сообщил глава региона, причиной стал авиаудар со стороны Украины.