Донецк, 1 апреля, 2022, 09:17 — ИА Регнум. За последние сутки 57 мирных жителей Донецкой Народной Республики получили ранения в результате украинских обстрелов. Об этом 1 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Следите за развитием событий в трансляции: «Против нацизма, за Русский мир: военная операция на Украине — трансляция»

В штабе привели данные Минздрава ДНР, по которым с 9:00 31 марта до 9:00 1 апреля в республике получили ранения 57 мирных жителей. Уточняется, что 52 из них находились на ранее освобождённых от украинских формирований территориях.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР с начала эскалации погибли 70 мирных жителей.