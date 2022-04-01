Санкт-Петербург, 1 апреля, 2022, 09:16 — ИА Регнум. Спецоперация России на Украине и новая внешнеполитическая ситуация «вскрыли в российском обществе целые запущенные раковые опухоли», отметил в комментарии для ИА REGNUM депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя скандал в Санкт-Петербургском государственном университете.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Как сообщалось ранее, «либеральные» сотрудники СПбГУ подвергли организованной травле своих коллег, подписавших обращение в поддержку действий государства. Преподаватели университета рассказали ИА REGNUM, что это стало логичным следствием процессов, десятилетиями протекавших в СПбГУ и других вузах страны.

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«Целые отрасли и сферы пропитаны чужеродными западными пестицидами, искореняющими не только простой патриотизм, а даже саму русскость. Образование, высокие технологии, финансы — здесь русское и русскость не в почете. Быть патриотом — не мейнстрим. Доходит до смешного — уехавшие 20−30-летние молодые менеджеры, которым стало внезапно стыдно жить в России, предпочитают выживать на копейки в Грузии или Армении, нежели строить полноценную жизнь в сильной и родной России!» — отметил Милонов.

Проблема носит системный уровень, убежден депутат.

«Виноват в этом не конкретный педагог или учитель, не конкретная звезда тик-тока с кривыми зубами, а выстроенная антирусская, антигосударственная система, в которой каждое из звеньев играет важную для Запада отравляющую задачу. Сфера за сферой, человек за человеком, компания за компанией, институт за институтом — раковые антирусские клетки расползаются глубже и шире по нашему организму», — сказал Милонов.

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«Украинская операция, как нож хирурга, взрезала эти гнилые струпья, и из них брызнул многолетний вонючий гной креативного класса. Эти клетки уже не в состоянии к созиданию внутри нашего организма, они способны лишь к отравлению и воспроизводству нового ядовитого гноя», — считает парламентарий.

«Военная кампания закончится. Не сегодня, так завтра. И мы, кому не стыдно и кто не сбежал, будем другими глазами смотреть, как кто себя повёл в экстремальной ситуации. Убеждён, что мы сможем вернуть на правильный путь и образование, и бизнес, и воспитание молодёжи. А для этого мы достанем из старого сундука кожаные плащи и пыльные шлемы», — добавил депутат.