Сеул, , 09:15 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи (сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у 2733 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 84 395.

За минувшие сутки в Южной Корее выявили 280 273 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 13 375 818.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили менее 300 тыс. зараженных коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения двух тренировочных самолетов в Южной Корее погибли три человека.

А также: Три человека погибли в результате падения самолётов в Южной Корее