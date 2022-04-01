Сеул, 1 апреля 2022, 09:15 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 1 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащие армии Южной Кореи
Военнослужащие армии Южной Кореи
(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces

Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России и мире: позитив с оглядкой — все новости»

По их словам, коронавирус выявлен у 2733 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 84 395.

За минувшие сутки в Южной Корее выявили 280 273 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 13 375 818.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили менее 300 тыс. зараженных коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения двух тренировочных самолетов в Южной Корее погибли три человека.

А также: Три человека погибли в результате падения самолётов в Южной Корее